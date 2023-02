Fundesporte reforça sobre abertura do edital Bolsa Atleta

Competição canoagem / Divulgação

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) alerta para a publicação do edital da Bolsa Atleta federal lançado nesta semana pelo Ministério do Esporte (clique aqui para conferir). A iniciativa é voltada para atletas de modalidades dos programas olímpico e paralímpico que tiveram destaque em competições no calendário de 2022.

As inscrições vão até 17 de fevereiro e o processo de adesão e de envio de documentação é totalmente on-line. O investimento federal estimado para o edital é de R$ 82 milhões. A previsão é de que a lista de contemplados seja divulgada entre os dias 11 e 15 de abril. Desde 2005, quando o Bolsa Atleta teve a primeira lista de contemplados divulgada, 81.443 esportistas já receberam o benefício.

"Sabemos que a Bolsa Atleta do Governo Federal é um auxílio de suma importância para nossos atletas. São muitos sul-mato-grossenses contemplados, então por isso é importante que fiquem atentos para que não percam essa oportunidade", avisa o secretário titular de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda.

O processo de indicação dos atletas elegíveis ao Bolsa Atleta é feito pelas entidades nacionais de administração do esporte, como confederações, COB (Comitê Olímpico do Brasil), CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar) e CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário). O programa contempla atletas a partir dos 14 anos.

Atualmente, há 6.419 contemplados pelo programa, entre as categorias Base (292), Estudantil (241), Nacional (4.794), Internacional (847) e Olímpica / Paralímpica (245). São 3.578 homens (56%) e 2.841 mulheres (44%). Os repasses mensais variam entre R$ 370 e R$ 3.100, de acordo com a categoria.

*Com assessoria de imprensa.