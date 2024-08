Futebol da Vila 40 em Aquidauana reúne times e torcedores

Prêmio aos vencedores / Divulgação

Neste fim de semana, o bairro da Vila 40, em Aquidauana, foi palco do 1º Quadrangular de Futebol, evento que atraiu a atenção dos moradores. O torneio contou com a participação de quatro equipes: Aldeinha FC, São José do Morrinho, Limitados FC e Os Crias FC.

A grande vencedora do quadrangular foi a equipe Limitados FC, que conquistou o primeiro lugar após uma série de partidas. Além de erguer o troféu, o time recebeu duas caixas de cerveja e duas caixas de Coca-Cola como prêmio.

Os Crias FC, que garantiu a segunda colocação, também foi recompensado com um troféu, além de duas caixas de cerveja e duas de Coca-Cola. O time demonstrou desempenho sólido ao longo do torneio e celebrou a vitória com seus torcedores.

O terceiro lugar foi para a equipe São José do Morrinho, que levou para casa um troféu e dois frascos de Coca-Cola. A equipe Aldeinha FC, apesar de ficar em quarto lugar, também foi agraciada com um frasco de Coca-Cola.