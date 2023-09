Futebol de amputados de MS ganha centro de treinamento no sábado

Partida começa às 10h / Divulgação

O futebol de amputados sul-mato-grossense terá uma “casa” para chamar de sua. Fruto de emenda parlamentar federal no valor de R$ 576,2 mil, arena esportiva de grama sintética, destinada à prática de futebol de sete society, será inaugurada neste sábado (2), em Campo Grande.

O recurso, direcionado pelo deputado federal Dagoberto Nogueira, foi repassado à Benemérita Augusta e Respeitável Loja Maçônica Nova Era Nº 8, por meio de termo de fomento firmado com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Com cerca de 380 m², o espaço permitirá ampliar o treinamento de equipes de futebol de amputados, difundir a modalidade e possibilitar a realização de campeonatos estaduais, regionais e até nacionais. Um dos focos também é atender projetos sociais com crianças e adolescentes, buscando a identificação de talentos.

“Hoje, Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional de futebol de amputados, inclusive com atletas sendo convocados constantemente para a seleção brasileira. Com essa arena será possível criar e formar equipes competitivas em campeonatos Brasil afora”, salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

A Apec-MS (Associação Pantanal Esporte Clube de Futebol de Amputados) será a principal beneficiada com o novo centro de treinamento. Fundado em 2018, o clube desde então representa Mato Grosso do Sul com destaque em torneios regionais e nacionais. Em junho, a equipe ficou em segundo lugar no Campeonato Regional Centro-Oeste, Sul e Sudeste, em São Paulo (SP), garantindo vaga à Copa do Brasil.

“Esse campo para a gente é um sonho que se tornou realidade. Sempre tivemos dificuldade em conseguir espaços adequados para treinar e nos preparar para as competições, tiramos dinheiro do próprio bolso para conseguir desenvolver nosso futebol. Isso só vai fazer nosso time crescer, dando ainda mais visibilidade ao esporte e podendo representar Mato Grosso do Sul ainda melhor nos campeonatos brasileiros”, destaca Juarez Godoy, técnico da equipe.

Após a cerimônia de inauguração do campo, às 10 horas, a bola vai rolar pela primeira vez no gramado. A Apec-MS encara o Guarulhos Futebol de Amputados em partida amistosa