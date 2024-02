Futebol: Nioaque terá "peneirada" para base

Oportunidade para os jovens de Nioaque. Em março, a cidade terá uma “peneirada”, para as categorias de base do município, com apoio da Prefeitura de Nioaque através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Departamento de Esportes.

A avaliação para esta categoria será nos dias primeiro de março (primeira etapa), e 02 de março (segunda etapa), ambas avaliações a partir das 08h, no estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos” e o telefone para mais informações é o 67 9 9105-5679.

Categoria: a oportunidade é exclusiva para jovens atletas nascidos nos anos de 2007 a 2013 e a inscrição é solidária, apenas 2 kg de alimentos não-perecíveis.

Observador

O observador da peneirada será o André Cordeiro, Scolt do Clube Atlético Mineiro, equipe profissional da série A do futebol brasileiro.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, desde já deseja boa sorte aos jovens atletas do município e dos profissionais envolvidos nesta avaliação