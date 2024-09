Futsal: Brasil goleia Costa Rica e chega às quartas da Copa do Mundo

Leto Ribas/CBF

O Brasil goleou a Costa Rica por 5 a 0, nesta terça-feira (24) no Bukhara Universal Sports Complex, no Uzbequistão, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de futsal. Na próxima etapa da competição, a seleção brasileira volta a entrar em ação a partir das 9h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (29) para medir forças com o vencedor do confronto entre Irã e Marrocos.

“Estamos sempre procurando reforçar essa importância de vencer sem sofrer gols, de estar sempre se distanciando de uma possibilidade de reversão do placar durante a partida. Entramos agora no momento da tensão emocional, em que a cabeça do atleta tem que estar bem”, declarou o técnico Marquinhos Xavier.

O triunfo do Brasil foi construído com gols de Marcel, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho (duas vezes).

*Com informações da Agência Brasil.