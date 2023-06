Gabriel Ferreira representa o MS nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Bogotá

Gabriel representa o MS nas competições / Reprodução SBT/MS vídeo

Neste sábado, dia 3 de junho, terá início a emocionante jornada dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Bogotá, na Colômbia. Entre os 96 talentosos atletas brasileiros, destacamos Gabriel Ferreira Rodrigues, um jovem de 15 anos que representa o estado de Mato Grosso do Sul e o Brasil nessa importante competição.

Natural de Aquidauana, Gabriel é uma inspiração para todos ao seu redor. Apesar de sua pouca idade, ele já superou obstáculos e desafios, mostrando uma força de vontade e uma experiência admirável. Com sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, ele almeja alcançar seu sonho de se tornar um atleta paralímpico de renome mundial.

Gabriel treina há 6 anos e competirá em uma das 10 modalidades dos jogos, demonstrando habilidades e talento na sua área de especialização. "É uma grande oportunidade [participar dos Jogos Parapan-Americanos]. Estou muito animado, treinando bastante e com muita concentração para representar bem o Brasil e o Mato Grosso do Sul", disse Gabriel, que até recentemente se dividia entre os treinos de judô e de futcegos.

A técnica Anne Thalita Silva afirma que é a primeira vez que há tantos representantes do MS. "Vamos levar três atletas do Estado nas competições."

Conforme a CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) o judô paralímpico terá dois dias de competição, 4 e 5 de junho. Lutarão pelo Brasil Danilo Geronimo Silva (categoria J1 até 73 kg), Gabriel Rodrigues (J1 até 55 kg), Hellen Machado (J2 até 57 kg), Kelly Kethyllin Barros (J2 até 70 kg) e Marcelo Casanova (J2 até 90 kg) – este último já integra a Seleção Brasileira principal e ocupa atualmente a quarta colocação do ranking mundial em sua categoria.

Todos os judocas estão sob orientação dos senseis Tibério Maribondo e Talitha Silva.

Os Jogos Parapan-Americanos de Jovens representam uma oportunidade única para os jovens atletas com deficiência mostrarem seu talento e habilidades esportivas. Além disso, essas competições ajudam a promover a inclusão e a igualdade, destacando a importância do esporte adaptado na vida de cada um.

Gabriel Ferreira Rodrigues é exemplo de superação e dedicação. Sua jornada até chegar aos Jogos Parapan-Americanos de Jovens é fruto de um trabalho árduo e do apoio incansável de sua família, treinadores e comunidade. Seu desempenho nos jogos será uma demonstração de sua habilidade atlética e de sua inteligência em alcançar grandes feitos.

O jovem atleta paralímpico já conquistou o coração de muitos e serve como inspiração para outros jovens com deficiência que também almejam alcançar o sucesso esportivo. Sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens representa uma oportunidade de mostrar seu talento e espiritualidade em busca da vitória.

Gabriel e à equipe brasileira do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) demostram empolgação na jornada e querem as medalhas de ouro.

Competição

O Comitê Paralímpico Brasileiro indica a programação. No domingo, 4, entre os esportes com representantes brasileiros, começarão as disputas de futebol PC, goalball, judô e tênis em cadeira de rodas. As outras quatro modalidades com atletas do Brasil vão estrear na quarta-feira, 7, quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9.

No dia 7, a Seleção Brasileira de futebol de cegos realizará seu primeiro jogo no Parapan de Jovens, contra o México, às 13h (de Brasília). No dia seguinte, os atletas de vôlei sentado e bocha farão suas estreias na capital colombiana. Por fim, no dia 9, será a vez dos halterofilistas iniciarem suas provas na Colômbia. O evento será finalizado no dia 12 de junho, com as últimas partidas de bocha e vôlei sentado. Na mesma data, ocorrerá a cerimônia de encerramento.

A delegação brasileira já está reunida no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e parte dela vai embarcar para Bogotá nesta quarta-feira, 31. Dos 96 convocados, 68 (70,8%) são do sexo masculino e 28 (29,2%) do sexo feminino. Eles são oriundos de 20 unidades federativas do país e 45% integram projetos de desenvolvimento esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Além disso, pelo menos quatro representantes do Brasil na Colômbia já disputaram Jogos Paralímpicos e/ou subiram ao pódio em Mundiais.

A média de idade dos brasileiros é de 17,39 anos, sendo que 10% dos 96 atletas terão 15 anos ou menos durante a competição. Em relação às modalidades, a delegação está dividida da seguinte forma: 16 esportistas no basquete em cadeira de rodas, oito na bocha, 10 no futebol de cegos, 12 no futebol PC (paralisados cerebrais), 10 no goalball, cinco no judô, 16 no halterofilismo, oito no tênis de mesa, três no tênis em cadeira de rodas e oito no vôlei sentado.

O futebol PC e o de cegos serão praticados apenas por atletas do sexo masculino. Nos outros oito esportes, as 28 representantes femininas estarão distribuídas desta maneira: quatro no basquete em cadeira de rodas, quatro na bocha, cinco no goalball, quatro no halterofilismo, duas no judô, quatro no tênis de mesa, uma no tênis em cadeira de rodas e quatro no vôlei sentado. Confira mais sobre o perfil da delegação.