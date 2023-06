Gabriel Rodrigues faz bonito e ganha medalha de ouro no Parapan de Jovens em Bogotá

Coordenador Alessandro Tosim, Marcelo, sensei Tibério, Danilo, Gabriel, médico João Lombardi estão de pé com agasalho predominantemente amarelo do Brasil. Agachados estão: Kelly, Hellen e sensei Talitha, / Divulgação/ CBDV

Gabriel Ferreira Rodrigues, de 15 anos, representou Mato Grosso do Sul e o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Bogotá, na Colômbia. A competição ocorreu no último final de semana, e Gabriel trouxe a medalha de ouro.

A competição ocorreu no domingo, dia 4, e na estreia do judô paralímpico, os cinco atletas do Brasil conquistaram a medalha de ouro em suas respectivas categorias: Danilo Geronimo Silva (categoria J1 até 81 kg), Gabriel Rodrigues (J1 até 55 kg), Hellen Machado (J2 até 63 kg), Kelly Kethyllin Barros (J2 acima de 63 kg) e Marcelo Casanova (J2 acima de 81 kg).

Os atletas da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) brilharam e subiram ao pódio.

Natural de Campo Grande, Gabriel é uma inspiração para todos ao seu redor. Apesar de sua pouca idade, ele já superou obstáculos e desafios, mostrando uma força de vontade e uma experiência admirável.

"A gente treinou muito, desde março e nos preparamos bem. Foi minha primeira experiência em competição internacional. Sou o mais novo entre os atletas", disse Gabriel.

Gabriel treina há 6 anos e competirá em uma das 10 modalidades dos jogos, demonstrando habilidades e talento na sua área de especialização.