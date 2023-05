Galo sul-mato-grossense enfrenta hoje o Ferroviária em Araraquara

Galo sul-mato-grossense enfrenta neste sábado, 6, o Ferroviária em Araraquara / operariomsoficial.instagram

Começa neste sábado, dia 6, a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, com a participação de 64 clubes, entre os quais vários ex-campeões de outras divisões nacionais. A competição será dividida inicialmente em oito grupos com oito times, cada qual enfrentando seus sete rivais em jogos de ida e volta. Classificam-se os quatro melhores de cada chave.

O Galo de Mato Grosso do Sul estreia em São Paulo

O Campeão estadual da Série A do Sul-Mato-Grossense de Futebol do ano passado, o Operário, estreia na Série D do Brasileirão 2023 neste sábado, dia 6, às 16 horas. O Galo enfrenta a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O técnico do Operário, Celso Rodrigues, disse que o time vai contar com reforços após perder a final do Estadual deste ano para o Costa Rica. Entre os novos integrantes estão: Alessandro Firmino, ex-DARC, Igor Vilela, que jogou o Estadual Brasiliense, Kiko, do Goianão, e Lucas. O Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, formalizou, nesta sexta-feira, 5, o repasse de R$ 850 mil ao Operário Futebol Clube para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O recurso é proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS) da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).