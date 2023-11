Garoto de Aquidauana recebe presente de Charles do Bronx

Divulgação

O super campeão e recordista de finalizações do MMA, Charles do Bronx que já está em Aquidauana para participar da 2ª edição do "Coliseu Combat Aquidauana", realizou o sonho do garoto Tales Felipe Silva Santos, 13 anos.

Tales tinha o sonho de conhecer o atleta e foi presenteado com uma camiseta do seu time de coração, Corinthians, que é o mesmo time que o Charles torce.

O pequeno Tales é aluno dos projetos sociais da Prefeitura de Aquidauana e, foi conhecer pessoalmente seu ídolo, acompanhado da secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues Rosa.

A entrega foi realizada na Academia Coliseu em Anastácio, onde Charles do Bronx participou de uma recepção a atletas e alunos, que participaram de graduação do muay-thai e Jiu-jítsu.

"Quando ficamos sabendo do sonho do Tales, entramos em contato com a assessoria do Charles que nos atendeu prontamente. Sem dúvidas, este momento ficará marcado para o resto da vida do garoto. Além de garantir a proteção de nossas crianças, também incentivamos a prática esportiva no cotidiano de nossos projetos", destacou a secretária Josilene.

Charles do Bronx vai estar presente hoje à noite, a partir das 19h, na Avenida Pantaneta, acompanhando seus alunos e atendendo aos fãs e público no 2º Coliseu Combat.

A entrada para o evento será solidária, ou seja, você doa 2 kg de alimentos não perecíveis e ganha 1 ingresso. A entrega dos alimentos é somente na portaria hoje à noite.

*Com informações da Prefeitura de Aquidauana.