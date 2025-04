Ginásio Poliesportivo de Aquidauana sedia os Jogos Evangélicos

Os Jogos Evangélicos seguem ao longo das próximas semanas / Divulgação

Teve início na última terça-feira, 22, no ginásio poliesportivo José Campelo, a edição 2024 dos Jogos Evangélicos de Aquidauana. A competição reúne 33 equipes distribuídas nas modalidades de futsal masculino, futsal feminino e voleibol misto.

Na categoria livre do futsal masculino participam 16 equipes. Já na categoria veterano são 4 equipes inscritas, enquanto o futsal feminino conta com 5 equipes e o voleibol misto com 8. Os jogos têm como principal objetivo promover a inclusão social e a integração entre as comunidades das igrejas evangélicas da cidade, independentemente da denominação religiosa, além de incentivar a prática esportiva entre os participantes.

A realização dos Jogos Evangélicos conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As partidas acontecem no período noturno, no próprio ginásio poliesportivo.

A primeira rodada já trouxe muita emoção e gols. Confira os resultados:

- Batista Central 5 x 2 ADM Sede

- Presbiteriana Renovada 0 x 12 Batista Monte Sião

- IEQ Anastácio 8 x 1 Firmes na Rocha

- Uniedas Trindade 4 x 7 Geração do Avivamento

A organização do campeonato está sob responsabilidade de uma comissão formada por representantes de diferentes igrejas evangélicas. À frente da comissão está o pastor José Ambrósio da Silva, da Igreja Ministério do Poder de Deus. Também integram a equipe organizadora João Arthur, da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Pedro Simões, da Comunidade Semear, e Wendryo Ferreira, da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Os Jogos Evangélicos seguem ao longo das próximas semanas.

