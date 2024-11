Ginásio Poliesportivo recebe finais de voleibol e futsal no 42º Jogos da Primavera

Jogos reúne jovens atletas da região / Divulgação

O Ginásio Poliesportivo de Aquidauana foi palco de grandes disputas nesta quarta-feira, 21, com as finais de futsal e voleibol do 42º Jogos da Primavera. O evento, realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), reuniu escolas da rede pública e privada em um clima de muita emoção e torcida.

No futsal masculino, a Escola Irene Cicalise se consagrou campeã no sub-08, derrotando o Centro Cristão de Ensino por 5 a 0. Na categoria sub-10, o Rotary Club também teve grande desempenho e venceu o I.E. Falcão pelo mesmo placar de 5 a 0.

Já no futsal feminino, a final do sub-14 foi decidida nos pênaltis, e o I.E. Falcão levou a melhor, superando a Escola Indígena Francisco Lili. Na terça-feira, 19, o I.E. Falcão também conquistou o título no futsal feminino sub-10, vencendo o Rotary Club por 4 a 1.

Além disso, na segunda-feira, 18, no voleibol feminino sub-10, a Escola Irene Cicalise brilhou ao vencer o I.E. Falcão por 2 a 1, garantindo o troféu de campeã.

O 42º Jogos da Primavera é um evento tradicional da cidade, com entrada franca, e a participação ativa da torcida faz toda a diferença para os jovens atletas. Clique aqui e confira fotos do evento.