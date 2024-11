Goleiro de Aquidauana Joga no Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados

Francisco Martinez, conhecido como Chiquinho da Nova Aquidauana, é goleiro do Esporte Clube Pantanal e está representando o futebol de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados, realizado em Fortaleza, no Ceará.

O campeonato acontece de hoje, dia 14, até o próximo domingo, dia 17, e conta com a participação de 12 equipes de diversas regiões do Brasil.

“Nosso time está entre os cinco melhores do Brasil. Estamos muito empenhados para o Campeonato Brasileiro. Sou o único jogador fora de Campo Grande a integrar a equipe. Treino com o time toda terça e quinta, e, fora desses dias, faço meu treinamento aqui mesmo. Graças a Deus, estou bem preparado, bem treinado e focado nesta competição”, afirmou Chiquinho.

O objetivo da equipe é alcançar uma posição entre os quatro primeiros, o que garantiria uma vaga para a Libertadores de 2025.

Driblando a Adversidade

Chiquinho da Nova Aquidauana, como é popularmente conhecido o atleta, joga bola desde menino e sempre teve o futebol como paixão. No entanto, após sofrer um acidente e necessitar amputar um braço, sua vida mudou. O jogador, que ficou impossibilitado de atuar na posição que defendia até o acidente, não se rendeu a esse “drible” da vida e descobriu que poderia continuar praticando a paixão pelo futebol.

“Sou nascido na cidade de Miranda. Eu sofri um acidente de trabalho há alguns anos, e, após a amputação, me readaptei à nova realidade. Voltei ao mercado de trabalho e, há uns cinco ou seis anos, soube da possibilidade de jogar na seleção de amputados do Estado. Fiquei tentando por uns três anos, fiz contato com o pessoal da seleção brasileira, com o Dedeu, do Aparecidense, e ele me indicou para o time do Pantanal, em Campo Grande. Aí, eles me fizeram o convite para fazer parte do elenco. Ano passado, já disputei algumas competições representando o time e o município de Aquidauana”, conta o goleiro.

Hoje, Chiquinho da Nova Aquidauana é um atleta respeitado que disputa campeonatos importantes, defendendo as cores do Pantanal Esporte Clube Futebol de Amputados (APEC/MS). Ele é o único atleta de Aquidauana a integrar um time que representa o Estado de Mato Grosso do Sul. Mesmo diante de tantas dificuldades, Chiquinho não perdeu o gosto pelo esporte e segue firme no campo, adaptando-se com excelência a uma nova realidade no futebol para amputados e mostrando bom desempenho em sua posição.