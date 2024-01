Governo de MS investe 20% a mais no esporte para este ano

Governo de MS

O convênio que garante apoio financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul aos clubes de futebol do Estado para a disputa do Campeonato Sul-mato-grossense de 2024 foi assinado nesta quarta-feira (17) em ato que acontece às 18h na sala de reuniões da Governadoria, em Campo Grande.

O recurso tem como finalidade exclusiva pagamento de custos de viagem, uniformes, materiais de treino e arbitragem, não podendo ser aplicado para outro fim.

Firmado em R$ 1.212.120 através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o termo de fomento é praticamente 20% (cerca de R$ 200 mil) superior ao valor aplicado no ano passado.

"Estamos aqui para a assinatura desse convênio com a Federação e com todos os clubes, um apoio fundamental do Estado de Mato Grosso do Sul para o futebol sul-mato-grossense. O compromisso não é só apoiar via convênio, é de criar condições para que tenhamos times despontando cada vez mais também no cenário nacional", destaca o governador Eduardo Riedel.

"Estamos buscando isso, que o nosso campeonato se fortaleça, que tenha time se despontando, evolua para a gente resgatar um pouco dos tempos bons do futebol de Mato Grosso do Sul. Esse é um trabalho conjunto da Federação, Governo e empresas que vão acreditar no nosso futebol", completa o chefe do Executivo sul-mato-grossense em sua fala.

Proveniente do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos), o recurso faz parte de uma gama de investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundesporte e Setesc, no fomento do esporte local. Apenas ao futebol foram aplicados em 2023, além do convênio para a primeira divisão sul-mato-grossense, R$ 245.145 no Estadual Feminino e R$ 99.984 na segunda divisão.

Tais quantias se somam aos montantes destinados a disputa de competições nacionais, sendo aplicado R$ 850 mil especificamente para a disputa da Série D do Brasileiro pelo Operário e R$ 145.010 para o União ABC jogar a Copa do Brasil Sub-20.

"Estamos juntos pela recuperação e fortalecimento do nosso futebol. O governador tem um olhar especial para o esporte desde quando era secretário. Devo muito às orientações e cobranças dele. O futebol é um instrumento de transformação de vidas e que gera renda à população", frisa o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

Somando todas as modalidades e competições que receberam apoio do Estado, o investimento esportivo chega a casa de dezenas de milhões de reais, reforçando a diretriz da gestão de Eduardo Riedel em apoiar a inclusão - e os esportes são uma forte ferramenta para tal objetivo.