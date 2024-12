Grande Final do 75º Campeonato Amador de Aquidauana será transmitida pelo O Pantaneiro

Divulgação/LEA

A noite de sábado, 21 de dezembro, será marcada pela decisão do 75º Campeonato Amador de Aquidauana, que ocorrerá no Estádio Mário Pinto (Noroeste), às 19h. Com a organização da Liga Esportiva Aquidauanense, o evento contará com a tradicional transmissão ao vivo do Jornal O Pantaneiro, disponível no YouTube e Facebook.

A grande final será disputada entre o Clube Atlético Puxarara (CA Puxarara) e o Paulo Soccer, em um confronto inédito na história da competição. O campeonato, que teve início em agosto, contou com a participação de oito equipes da região de Aquidauana.

Quem é o Clube Atlético Puxarara?

Fundado em 14 de junho de 2017, o Clube Atlético Puxarara é um time da Aldeia Lagoinha, localizada no distrito de Taunay. A equipe carrega no currículo quatro títulos no campeonato tradicional da aldeia e é reconhecida por sua história de revelação de talentos. Entre os destaques, estão três atletas — o goleiro Xopiro, Tom e Alex Índio — que integraram a equipe titular do Aquidauanense Sub-20 na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Quem é o Paulo Soccer?

Recém-criada em 2024, a equipe Paulo Soccer nasceu da paixão pelo futebol de seu fundador, presidente e técnico, Paulo André. Após sofrer uma grave lesão no joelho que o afastou dos campos, Paulo decidiu continuar inserido no esporte criando seu próprio time.

Apesar de ser uma equipe jovem, o Paulo Soccer já acumula feitos, chegando às finais da Liga Terrão em sua primeira participação. Agora, busca seu primeiro título no Campeonato Amador. Com o apoio de amigos, familiares e membros da equipe, como o massagista e roupeiro Batista, o time demonstra grande espírito esportivo e motivação.

Premiações do Campeonato

Os participantes da grande final concorrerão a prêmios em dinheiro e troféus:

• Campeão: R$ 5.000 + troféu + troféu transitório

• Vice-campeão: R$ 1.000 + troféu

• Terceiro lugar: R$ 500 + troféu

• Equipe mais disciplinada: R$ 500 + troféu

• Melhor goleiro: R$ 250 + troféu

• Artilheiro: R$ 250 + troféu