Grande final do campeonato estadual termina em empate entre Operário e Costa Rica

As equipes voltarão a se enfrentar no próximo domingo (30), às 15h, no Estádio Laertão em Costa Rica / Divulgação / Operário

Neste domingo (23), em Campo Grande, Operário Futebol Clube e Costa Rica EC iniciaram a disputa da grande final do campeonato estadual. O placar ficou no 0 a 0, resultado que deixa a disputa aberta para a partida de volta.

O Operário teve maior volume de jogo durante a partida, buscando a vitória, mas não conseguiu levar perigo ao gol adversário. O ataque operariano, com destaque para Kaique que substituiu Tony Junior, suspenso, criou boas oportunidades, mas a defesa do Costa Rica se mostrou sólida, antecipando-se com faltas e impedindo os chutes a gol de Johnny, Fernandinho, Abuda e Andrei Alba.

Com o empate, a disputa do título estadual ficou em aberto, e as equipes voltarão a se enfrentar no próximo domingo (30), às 15h, no Estádio Laertão. O Costa Rica tem a vantagem do empate para conquistar seu segundo título estadual, enquanto o Operário precisa vencer para se tornar bicampeão após 26 anos e conquistar seu 13º título sul-mato-grossense.

Ambos os times já estão garantidos na Copa do Brasil 2024, mas apenas o campeão disputará a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um jogo emocionante na partida de volta da final.