Grande final dos Jogos Abertos acontece nesta sexta-feira

Partidas acontecem no Ginásio Poliesportivo / (Foto: Divulgação)

Acontece nesta sexta-feira (17), no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, acontecerá as finais do Futsal Masculino e Feminino e quartas de finais de Basquete.

No primeiro jogo às 19h, no naipe masculino, Aquidauana Adulto enfrentará Corumbá Master nas quartas de finais do Basquete.

Logo em seguida, às 19h50, acontecerá a final feminina de futsal, disputada entre a equipe Hórus e CRA.

E para finalizar as disputas, às 20h40, ocorrerá a final masculina da modalidade de futsal, entre a equipe Pit Stop e King Bet 22.

A Prefeitura Municipal de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), convida a todos para a partir de 19h, desta sexta-feira, para prestigiar essa etapa final dos Jogos Abertos de Aquidauana.