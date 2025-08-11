Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

Sport venceu o Grêmio / Paulo Paiva/Sport Club do Recife.

Matheusinho, do Sport, no começo do segundo tempo, marcou o gol que conquistou sua primeira vitória em 17 jogos. Mas segue na lanterna com apenas nove pontos.

O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Sport Club na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi em Porto Alegre no domingo (10).

O time pernambucano não vencia há 141 dias nesta temporada e não ganhava pelo Brasileirão há quatro anos. Enquanto isso, precisando evitar nova queda, o Grêmio continua com uma campanha sofrível, com 20 pontos, em 15ª lugar.

Aos 27 minutos, foi a vez do Grêmio. Cristian Oliveira cruzou rasteiro e Riquelme, de frente para o gol, chegou chutando, mas parou em grande defesa de Gabriel.

A resposta do Sport veio no minuto seguinte. Léo Pereira foi até a ponta esquerda, iria cruzar, mas acabou chutando mesmo sem ângulo. Mesmo assim, o goleiro Tiago Volpi teve que se esticar para espalmar para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Sport foi avassalador. Aos cinco minutos, Léo Pereira cruzou rasteiro e Matheusinho apareceu livre, nas costas da defesa, para escorar para o fundo da rede. A partir daí, o Grêmio passou a buscar pelo empate a todo custo, porém, de forma desordenada.

A melhor chance aconteceu aos 21 minutos, quando Braithwaite aproveitou um cruzamento e escorou para o gol, mas Gabriel defendeu com os pés salvar o Sport. Dez minutos depois, o goleiro fez mais um milagre em um voleio de Carlos Vinícius. Nos acréscimos, Alysson pegou um sem-pulo e a bola passou do lado da trave, enterrando as esperanças da torcida.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 20ª rodada do Brasileirão. No sábado (16), o Sport recebe o São Paulo, no estádio da Ilha do Retiro, às 17h30 (fuso de MS). Já no domingo (17), o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 15h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!