11 de Agosto de 2025 • 08:47

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

O jogo foi em Porto Alegre no domingo

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 06:47

Sport venceu o Grêmio / Paulo Paiva/Sport Club do Recife.

O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Sport Club na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi em Porto Alegre no domingo (10).

Matheusinho, do Sport, no começo do segundo tempo, marcou o gol que conquistou sua primeira vitória em 17 jogos. Mas segue na lanterna com apenas nove pontos.

O time pernambucano não vencia há 141 dias nesta temporada e não ganhava pelo Brasileirão há quatro anos. Enquanto isso, precisando evitar nova queda, o Grêmio continua com uma campanha sofrível, com 20 pontos, em 15ª lugar.

Aos 27 minutos, foi a vez do Grêmio. Cristian Oliveira cruzou rasteiro e Riquelme, de frente para o gol, chegou chutando, mas parou em grande defesa de Gabriel.

A resposta do Sport veio no minuto seguinte. Léo Pereira foi até a ponta esquerda, iria cruzar, mas acabou chutando mesmo sem ângulo. Mesmo assim, o goleiro Tiago Volpi teve que se esticar para espalmar para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Sport foi avassalador. Aos cinco minutos, Léo Pereira cruzou rasteiro e Matheusinho apareceu livre, nas costas da defesa, para escorar para o fundo da rede. A partir daí, o Grêmio passou a buscar pelo empate a todo custo, porém, de forma desordenada.

A melhor chance aconteceu aos 21 minutos, quando Braithwaite aproveitou um cruzamento e escorou para o gol, mas Gabriel defendeu com os pés salvar o Sport. Dez minutos depois, o goleiro fez mais um milagre em um voleio de Carlos Vinícius. Nos acréscimos, Alysson pegou um sem-pulo e a bola passou do lado da trave, enterrando as esperanças da torcida.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 20ª rodada do Brasileirão. No sábado (16), o Sport recebe o São Paulo, no estádio da Ilha do Retiro, às 17h30 (fuso de MS). Já no domingo (17), o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 15h.

