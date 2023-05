Hoje tem a sexta rodada do Brasileirão

Segue a sexta rodada do Brasileirão / @maracana

A 6ª rodada da Série A do Brasileirão começa neste sábado, dia 13, com quatro jogos. No domingo, 14, as partidas de maior destaque são os clássicos estaduais.

Acompanhe os jogos deste sábado, 13, do Brasileirão

Pela 6ª rodada, o Bahia recebe o Flamengo, na Fonte nova, às 16h, horário de Brasília. A expectativa é de casa cheia, na tentativa de reabilitação do Tricolor de Aço, diante de do rubro negro que divide as atenções com o Fla-Flu da Copa do Brasil.

Palmeiras e Red Bull Bragantino, se enfrentam, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Às 18h30 o Fluminense e o Cuiabá, duelam no Maracanã, já o Atlético-MG e Internacional se enfrentam também neste sábado, às 21h, pelo horário de Brasília, no Mineirão, cumprindo essa sexta rodada da Série A.

No domingo, 14, também tem estádio lotado

Corinthians x São Paulo se enfrentam, às 16h, na Neo Química Arena, neste domingo;

Vasco x Santos, no São Januário, no Rio de Janeiro, às 16 horas;

Athlético Paranaense x Coritiba – Arena Baixada, às 18:30;

Goiás x Botafogo – Hailé Pinheiro às 18:30

América (Coelho) x Cruzeiro – Independência às 18:30

O Brasileirão 2023 vem surpreendendo os patrocinadores e a imprensa esportiva, não apenas pelos resultados das partidas, mas de público. Após cinco rodadas e 50 jogos disputados, o campeonato apresenta média excepcional de público: 26.134 torcedores por partida. Um número bastante expressivo uma vez que no ano passado, a média de público foi de 19.976 pessoas por jogo no mesmo período, um crescimento de 30%.