"I Encontro de Futsal Mamandos e Caducandos" reuniu Anastácio e Dois Irmãos do Buriti

Arquivo pessoal

Aconteceu na manhã do último domingo, 7 de maio, em Anastácio, um grande amistoso de futsal envolvendo crianças de até onze anos representantes local e do vizinho município de Dois Irmãos do Buriti.

O evento, denominado "I Encontro de Futsal Mamandos e Caducandos", realizou-se na quadra de esportes da Escola Estadual Cívico-Militar Maria Correa Dias, sob organização do professor José Pedro Frazão e arbitragem de Alcione Benitez, tendo o placar final coroado a vitória da equipe do “Projeto Real Buritiense”, que venceu de 4x3 o time do Projeto “Mamandos & Caducandos”, de Anastácio.

Outra grande atração nesse evento foi a volta às quadras dos antigos e históricos craques de futsal de Aquidauana, hoje sexagenários, a saber: Eduardo Botelho (goleiro), Serpa, Nadinho, Feliciano e Mandi, que, ao lado de Frazão, Gaúna, Moacir e Valdir, jogaram duas partidas contra as seleções dos meninos de Anastácio e de Dois Irmãos – modalidade exclusiva do projeto anastaciano “Mamandos e Caducandos”, que reúne avós e netos.

No jogo principal, o time Sub-12 do “Projeto Real Buritiense”, dirigido pelos professores Valdir Duarte (técnico) e Daniel Pereira (auxiliar), sagrou-se campeão jogando com: Breno (goleiro), Cristiano (fixo), Gustavo (pivô), Breno Santos, Paulo e Arthur. O Projeto Socioesportivo "Mamandos e Caducandos", dirigido neste jogo por Frazão e Jeferson, atuou com Wesley, Samuel, Arthur, Nícolas, Antônio, Gabriel, Zé Henrique e Guilherme.

Ao final houve a solenidade de entrega de troféu ao campeão e foi servido um coquetel aos presentes, com falas de agradecimentos aos participantes e também aos apoiadores: vereador Zequinha; Secretário M. de Saúde, Aparecido da Silva; Secretário M. de Esportes, Eduardo Carpejani; professora Preu, diretora da escola; e Serpa Show, pela sonorização.

“Mamandos e Caducandos”

Este é um projeto inédito, gratuito, de cunho social e esportivo, criado pelo professor José Pedro Frazão (o mesmo que em 1987 criou a Escolinha Seduc) e tem como objetivo, além da aprendizagem, a integração entre avós (ou pais idosos) e filhos e netos (crianças até onze anos), na modalidade de futsal e futebol suíço.

Segundo o professor Frazão, esse projeto promove saúde, lazer e amizade, fortalece a integração familiar, une gerações e aperfeiçoa, com a experiência dos mais velhos, a performance atlética e social das crianças. Participam os pais ou avós (denominados “Caducandos”) e crianças nascidas a partir de 2012 (“Mamandos).

Os jogos acontecem todos os sábados das 15 às 17h no Ginásio de Esportes de Anastácio, sendo exigida a presença dos pais ou avós (ou responsáveis adultos).

Para mais informação, entrar em contato com o professor José Pedro Frazão pelo telefone (whatsapp) 99844-4298, ou pelo Facebook.