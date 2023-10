IFMS de Aquidauana disputa Jogos Regionais dos Institutos Federais

Solenidade de abertura dos jogos / Divulgação/IFG

Os alunos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), do campus Aquidauana, estão em Goiânia, disputando os Jogos Regionais dos Institutos Federais, etapa Centro-Oeste.

Nesta edição, o IFG (Instituto Federal de Goiás) é o anfitrião da disputa, que vai contar com a participação do IFB (Instituto Federal de Brasília), IFMT (Instituto Federal do Mato Grosso), IFMS e do IFGoiano (Instituto Federal Goiano).

Durante os cinco dias de competições, o JIF Centro-Oeste promoverá jogos das seguintes modalidades esportivas: voleibol, vôlei de praia, futebol de campo, basquete, futsal, tênis de mesa, handebol, judô, atletismo, natação e xadrez.

As competições serão realizadas no Sesi Multiparque Ferreira Pacheco, exceto as provas de atletismo, que acontecerão na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Os atletas disputam uma classificação na Etapa Nacional dos Jogos do Instituto Federal. Neste ano, o JIF acontece em Fortaleza (CE), entre os dias 23 e 27 de outubro.