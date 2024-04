Inaugurada cobertura das arquibancadas e reforma da quadra na aldeia Moreira de Miranda

Novo espaço para calendário de eventos / Divulgação

A cobertura das arquibancadas e a reforma da quadra de esportes na aldeia indígena terena Moreira foram oficialmente inauguradas em uma solenidade na noite da sexta-feira, 26. Financiada com recursos próprios da Prefeitura, a obra, especialmente a cobertura das arquibancadas, atendeu a uma demanda antiga da comunidade.

O cacique da aldeia Moreira, Vanderlei Farias, expressou sua gratidão à Prefeitura por atender ao pedido da comunidade. "Quero agradecer, em nome da minha liderança, por a Prefeitura ter atendido à nossa demanda, nosso pedido, que fizemos, de reformar a quadra", disse ele, dirigindo-se a uma plateia que lotou as arquibancadas. Para marcar a ocasião, foi realizada a abertura dos Jogos da Marca AA, em parceria com as lideranças da aldeia.

A inauguração da quadra na aldeia Moreira é parte de um esforço mais amplo de investimentos do Executivo Municipal em infraestrutura nas comunidades indígenas. Nos últimos dois anos, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento, foram investidos mais de R$ 2 milhões em obras que incluem construções e reformas de quadras e escolas municipais em todas as comunidades indígenas.