Inédita no Torneio Centro-Oeste de Natação, Aquidauana representa MS em competição

Cinco atletas do clube estão na competição / Foto: Divulgação

Representando de forma inédita Mato Grosso do Sul no Torneio Centro-Oeste de Natação Infantil a Sênior, atletas do Clube Gressa Aquidauana disputa a competição neste sábado, 29, em Anápolis, interior de Goiás.

Ao todo, 29 clubes do Brasil participam da competição na piscina na UniEVANGÉLICA, com cerca de 420 atletas inscritos. Conforme os profissionais técnicos da equipe, cinco aquidauanenses estão no torneio:

"É a primeira vez que o clube Gressa participa de uma competição regional, além da experiência nossos atletas buscam baixar os tempos e estão nadando muito bem", descreve a família.

Resultados:

Leonardo Wendisch

50 livre

13° T. 34.78

100 peito

12° T. 1:50.36

200 peito

6° T. 03:50.01

100 livre

15° T. 1:20.11

Maria Clara Ravaglia

50 livre

17° T. 36.92

400 livre

10° T. 6:14.29

100 livre

20° 1:23.18

Lais Melo

50 livre

24° T. 39.22

100 livre

23° T 1:31.78

Bruna Machado

50 livre

16° 40.98

100 livre

15° 1:32.29

João Guilherme Simões

50 livre

17° 38.67

100 livre

18° 1:36.64



Revezamento 4 x 50 Misto

13° T. 3:04.82

Eles irão nadar as provas de 200 livre na parte da tarde.