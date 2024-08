Inscrições Abertas para a II Corrida e Caminhada Inclusiva da Associação Pestalozzi de Aquidauana

A Associação Pestalozzi de Aquidauana está entusiasmada em anunciar a abertura das inscrições para a II Corrida e Caminhada Inclusiva, marcada para o próximo dia 1º de setembro. O evento, que terá largada às 7h na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, é uma oportunidade para a comunidade participar de uma atividade física saudável e colaborar com uma causa social importante.

A II Corrida e Caminhada Inclusiva da Associação Pestalozzi promete ser um evento de inclusão e solidariedade, com opções para participantes de todas as idades e níveis de condicionamento físico. O evento contará com três modalidades:

- Caminhada de 3 km: Ideal para quem deseja participar de uma forma mais leve e descontraída.

- Corrida de 5 km: Para os atletas que buscam um desafio maior.

- Corrida Kids de 50 metros: Uma atração especial para as crianças, proporcionando uma experiência divertida e segura para os pequenos corredores.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente na secretaria da Associação Pestalozzi. Para se inscrever, cada participante deve contribuir com 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados à alimentação dos estudantes da instituição, reforçando o compromisso social da organização com a comunidade.

A Associação Pestalozzi também está buscando apoio financeiro para garantir a realização bem-sucedida do evento. Os recursos serão utilizados para a confecção de camisetas, kits de hidratação, medalhas e troféus que serão distribuídos aos participantes. O apoio financeiro é crucial para a execução do evento e para assegurar que todos os detalhes estejam bem cuidados.

Serviço – Para mais informações sobre as inscrições e formas de apoio, a comunidade pode entrar em contato com a secretaria da Associação Pestalozzi de Aquidauana. O evento é uma excelente chance de se engajar em uma causa nobre enquanto participa de uma atividade física agradável.