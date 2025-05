Inscrições batem recorde em programas esportivos de MS

Luciano Muta/Coollab

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), segue com o processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico para o ciclo 2025-2026. A iniciativa tem como foco incentivar e apoiar o desenvolvimento de atletas e técnicos em todas as regiões do estado.

Reconhecido como um dos maiores programas estaduais de fomento ao esporte no Brasil, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferece auxílio financeiro a esportistas e profissionais com desempenho de destaque em competições estaduais, nacionais e internacionais. Ao todo, são oferecidas 15 categorias de bolsas, com validade de 12 meses.

Nesta edição, o programa bateu recorde de participação: foram 937 inscrições para o Bolsa Atleta e 81 para o Bolsa Técnico, totalizando 1.018 candidatos. A ampliação das categorias em 2025, com a inclusão de atletas surdos e atletas-guia, contribuiu para esse aumento, abrangendo ainda mais segmentos do esporte.

Atletas que tiveram a inscrição indeferida têm até esta sexta-feira (9) para apresentar recurso. O processo pode ser feito online, com orientações disponíveis para o envio das certidões criminais estaduais e federais. Após a etapa de recursos, os candidatos com inscrições deferidas passarão pela avaliação de desempenho esportivo, que definirá a pontuação final. Já os técnicos estão na fase de análise documental.

O diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca, destacou o crescimento do programa. “Tivemos um número histórico de inscritos. A ampliação de categorias se mostrou uma decisão acertada, fruto do diálogo com a comunidade esportiva por meio de audiências públicas. Isso reforça a importância de ouvir a sociedade para construir políticas públicas eficazes.”

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o programa é fundamental para o desenvolvimento esportivo regional. “O Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico oferecem o suporte necessário para que nossos talentos possam evoluir e representar Mato Grosso do Sul em competições de alto rendimento.”

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, também ressaltou os avanços da iniciativa. “É gratificante acompanhar a crescente adesão ao programa. Estamos fortalecendo o esporte sul-mato-grossense, criando as condições ideais para que atletas e técnicos alcancem seus objetivos e levem o nome do nosso estado cada vez mais longe.”

