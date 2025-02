Inscrições para Bolsa Atleta terminam em fevereiro

Bolsa Atleta é um dos maiores programas de incentivo ao esporte no Brasil / Divulgação

É atleta, e quer fazer parte do maior programa de patrocínio individual ao esporte do mundo? Este é o momento: o Ministério do Esporte publicou o edital do Programa Bolsa Atleta 2025. As inscrições on-line estão abertas, e vão até o dia 24 de fevereiro.

O Bolsa Atleta é um dos maiores programas de incentivo ao esporte no Brasil, oferecendo apoio financeiro para que atletas de alto rendimento possam seguir treinando e competindo em alto nível.

A primeira lista de contemplados está prevista para ser publicada entre os dias 22 e 25 abril. Para a seleção de atletas das modalidades previstas no edital, consideram-se os resultados obtidos nas competições durante o ano de 2024.

Entre os dias 19 e 23 de maio, será publicada a lista de atletas que obtiverem recurso deferido.

Clique aqui e acesse a íntegra do edital.

*Com informações da Agência Gov.br