Inscrições para edital da Fundesporte no valor de R$ 7 milhões estão em análise

Em um marco histórico, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), lançou em 3 de abril o edital 'Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em Mato Grosso do Sul'. As inscrições encontram-se em processo de análise.

Uma das inovações deste edital, no valor de R$ 7 milhões, foi a condução totalmente digital, visando promover o desenvolvimento esportivo de maneira transparente e acessível para entidades esportivas do interior. Foram validadas 258 inscrições, sendo 135 delas provenientes de municípios do interior, que estão atualmente sob avaliação pela equipe da Fundesporte.

As análises das propostas continuarão até 5 de agosto, com divulgação do resultado preliminar em 8 de agosto. Os inscritos poderão interpor recursos a partir de 19 de agosto. Todo o processo é conduzido seguindo os critérios específicos das sete categorias apresentadas no edital.

O edital abrange sete categorias, visando atender às três principais manifestações esportivas: formação, vivência e excelência. As categorias incluem esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infantojuvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas, reservando também cotas para projetos de equipes femininas e de povos originários.

"Neste momento, nossas equipes da Fundesporte estão empenhadas na análise meticulosa de cada proposta, assegurando o acesso igualitário a todas as entidades esportivas, conforme previsto nas categorias do edital", explica o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, reforça a importância do edital para o desenvolvimento esportivo estadual.

"Este edital representa um compromisso significativo do governo em fortalecer o esporte em Mato Grosso do Sul, promovendo inclusão e oportunidades para diversas modalidades e regiões do nosso estado. O processo de análise é conduzido com total transparência e lisura, assegurando que todas as propostas sejam avaliadas de maneira justa".