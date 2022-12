Inscrições para FIPEC continuam abertas; vencedores serão sorteados R$ 100 mil em prêmios

Foto: Renê Marcio Carneiro

Continuam abertas as inscrições para o FIPEC (Festival Internacional de Pesca Esportiva) 2023, em Corumbá. Um dos maiores festivais da categoria da América Latina vai sortear R$ 100 mil em prêmios.

O evento acontece entre 3 e 5 de fevereiro, nas águas do Rio Paraguai. O FIPEC é realizado pela Prefeitura de Corumbá e a pela Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site fipec.ms.gov.br/. Na pesca embarcada, são 350 vagas e o valor por equipe custa R$ 350,00. Os inscritos recebem um kit contendo uma ecobag para a equipe; uma camiseta manga longa UV para cada participante; um boné para cada participante; dois adesivos que irão conter a numeração de cada equipe; e uma régua para medir peixe.

Já na categoria infanto-juvenil, de 06 a 17 anos, são 1500 vagas e a inscrição custa R$ 20,00. Todos os inscritos ganham uma camiseta manga longa UV e um boné. As inscrições terminam no dia 31 de janeiro ou quando forem preenchidas todas as vagas estabelecidas pelo regulamento.

Em 2022 foram 216 barcos competindo nas águas do rio Paraguai e 121 exemplares de peixes capturados e devolvidos à natureza. A novidade para o próximo ano serão mais vagas de barcos na água e mais inscrições disponíveis para a Categoria Infanto Juvenil.

*Com assessoria de imprensa.