Inscrições para o Bolsa Pódio vão até dia 10 de fevereiro

As inscrições para a mais alta categoria do Programa Bolsa Atleta – Atleta Pódio – podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro de 2025, de forma totalmente on-line. O benefício é destinado aos esportistas de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas, já com foco no próximo ciclo de competições.

A secretária nacional de Excelência Esportiva, Iziane Marques, reforça a importância do programa para apoiar atletas de alto rendimento, e fortalecer o esporte brasileiro no cenário internacional, ao lembrar que faltam apenas 30 dias restantes para as inscrições. “Esse programa é fundamental para garantir que nossos atletas de alto rendimento tenham o suporte necessário para representar o Brasil com excelência e elevar o esporte nacional ao mais alto nível."

