Inscrições para Seletiva Estadual Escolar de Futebol termina no sábado

Estádio Municipal Mauro Resstel / (Foto: Divulgação)

Termina no próximo sábado (4), às 17h, o prazo para inscrição do Seletiva Estadual Escolar de Futebol, em Nioaque. Podem participar escolas públicas e privadas e a competição será realizada nos naipes masculino e feminino com atletas nascidos no ano de 2005 a 2007.

A competição será realizada de 10 a 12 de fevereiro no Estádio Mauro Resstel. A equipe campeã no feminino será representante de Mato Grosso do Sul na seletiva nacional, que acontecerá de 23 a 30 de abril de 2023, em Palmas/TO e no masculino acontecerá de 16 a 23 de maio de 2023, em Recife/PE.

O interessado deve preencher a ficha de inscrição e autorização de viagem estão disponíveis no site www.feems.org.br. O regulamento também está disponível no portal.

O campeonato é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Nioaque e a FEEMS (Federação Escolar de Esporte de MS). Será ofertado alojamento para as equipes de outros municípios participantes da seletiva estadual.

Mais informações: (67) 99344-3000 – Prof. Nando