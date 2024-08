Inter e Athletico empatam em 2 a 2 no Campeonato Brasileiro

Divulgação

A partida entre Athletico e Internacional terminou em empate de 2 a 2, sendo o quinto e último confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (11). No Beira-Rio, os gols foram marcados por Wesley, João Cruz e Cannobio. Wanderson, no último minuto, deixou tudo igual.

O primeiro lance foi antecipado pelos donos da casa. Wesley, que aproveitou uma jogada trabalhada pela equipe. No entanto, o visitante reagiu ainda no primeiro tempo, com João Cruz empatando o jogo.

Já no segundo tempo, o Furacão conseguiu a virada logo aos cinco minutos, com um gol de Canobbio. Por fim, nos minutos finais, o Inter pressionou em busca do gol de empate. Wanderson, atento ao rebote do goleiro Léo Link, aproveitou a oportunidade e marcou.

Com o empate, o Athletico mantém a oitava colocação, com 29 pontos. A equipe paranaense tem 20 jogos no torneio.Já o Inter, com 22 pontos, é o 15º, e está há 12 jogos sem vencer (em todas as competições).

Agora, a equipe tem um ponto a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Os gaúchos, no entanto, têm 17 jogos, cinco a menos que o time alvinegro.