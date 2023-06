InterUEMS bate recorde de inscritos e terá disputas em nove modalidades

Disputa acontece no fim de semana / Divulgação

A sexta edição dos Jogos InterUEMS terá na programação nove modalidades esportivas e promete reunir mais de 600 acadêmicos, em Campo Grande. A competição envolverá 12 atléticas de 11 unidades acadêmicas da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com disputas no Parque Olímpico Ayrton Senna, que começam na quinta-feira (8) e vão até domingo (11).

Organizado pelos acadêmicos, com apoio da Proec (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários) e Reitoria da UEMS, o evento tem apoio e cooperação técnica da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Os universitários disputarão as seguintes modalidades: basquetebol, futsal, futebol society, handebol, natação, sinuca, tênis de mesa, truco e voleibol.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, os Jogos InterUEMS fortalecem e incentivam o desenvolvimento do esporte universitário sul-mato-grossense. “O InterUEMS já é um evento tradicional do calendário universitário e responsável por promover a prática de atividade física entre os acadêmicos, além da interação entre estudantes dos mais diversos cursos”.

A cerimônia de abertura está marcada para as 8 horas de quinta-feira (8). “Esta é mais uma edição de sucesso do InterUEMS, já batendo o recorde de inscritos. O esporte é uma ferramenta que garante a permanência do aluno na universidade e oferece saúde, bem-estar. Com o apoio da Fundesporte, os Jogos só têm a crescer e assegurar mais participantes a cada ano”, destaca o reitor da UEMS, Laércio de Carvalho.

O presidente da Liga das Atléticas da UEMS, João Felipe Terribile, enfatiza que o principal objetivo é a interação entre os alunos por meio do esporte, além, é claro, de possibilitar a experiência em competir com lealdade e fraternidade. “Para esse InterUEMS a galera pode se preparar pois trabalhamos muito para que ele seja o maior, melhor e o mais inesquecível dos últimos anos. É hora de tornamos nossos jogos únicos e prometemos deixar saudades nos corações”.

A programação completa dos Jogos InterUEMS está disponível no boletim 1 (clique aqui para acessar). Para os não participantes, a entrada para acompanhar as partidas será de um quilo de alimento não perecível. Todo a arrecadação será destinada à CUF (Central Única das Favelas), organização reconhecida nacionalmente, sem fins lucrativos e que atende famílias em situação de vulnerabilidade social.