Irmãos Anastacianos são destaques no Circuito Estadual de Xadrez

Divulgação

Os enxadristas Éryco Augusto Pariz da Silva e Sophia Eduarda Pariz da Silva estão sendo destaque nas etapas do Circuito Estadual de Xadrez 2024, Campeonato que consagra os Campeões Estaduais nas categorias Sub08, Sub10, Sub12 e Sub14, organizado pela FESMAX (Federação Sul-Matogrossense de xadrez) junto a Fundesporte.

Na etapa de Três Lagoas, ocorrido em julho, Éryco Augusto foi Vice-Campeão Estadual na Categoria Sub12/Masculino.

Enquanto na etapa de Dourados ocorrido no dia 24 de agosto sua irmã Sophia Eduarda de apenas 5 anos, conquistou o 3̣º Lugar na Categoria Sub08/Feminino.

A próxima e última etapa será em outubro, em Campo Grande, mas antes os irmãos junto à Delegação de Anastácio irão representar o Município e o Estado no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar que ocorrerá em setembro no estado de Minas Gerais. Torneio esse que em 2021, Éryco Augusto conquistou o 3º lugar na Categoria Sub10, ocorrido também em Minas Gerais.

Ambos são grandes promessas do xadrez sul-mato-grossense e já representaram o estado em outros torneios nacionais, com destaque para o Campeonato Pan-Americano de Xadrez escolar e universitário, Organizado pela Liga Brasileira de Xadrez (LBX), junto com a Confederação Brasileira do Xadrez Escolar (CBXE), ocorrido em Maceió/AL. onde Sophia (cat-Sub06) conquistou uma medalha de Ouro (ritmo Clássico) e duas de prata (ritmos Ráṕido e Blitz) enquanto Éryco foi medalhista de prata (ritmo rápido) e duas de bronze (ritmos Clássico e Blitz).