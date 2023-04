Ivinhema e Dourados em busca de reviravolta na semifinal do estadual

Operário busca mais um título estadual / Divulgação Operário

Torcedores sul-mato-grossenses aguardam ansiosamente pela tarde deste domingo, quando serão conhecidos os finalistas do Campeonato Estadual. Os jogos de volta das semifinais, que acontecerão no estádio Laertão e no estádio Douradão, também definirão quais clubes garantirão vaga na Copa do Brasil de 2024.

Às 15h, o Ivinhema entrará em campo em busca da reversão do placar contra o Costa Rica, que venceu o primeiro jogo da semifinal em casa. Já o Dourados enfrentará o Operário, o Galo também tem vantagem após vencer o primeiro jogo em Campo Grande.

Além do título estadual, os clubes que chegarem à final também garantirão vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. A expectativa é de grandes emoções nos jogos deste domingo, que prometem movimentar os torcedores sul-mato-grossenses e definir os rumos do futebol no estado nos próximos anos.