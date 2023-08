Ivinhema vence União/ABC e fica a um empate do título Estadual de Futebol Sub-20

Eduardofotoms

Na tarde de ontem, 20 , aconteceu a primeira partida da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-20, entre Ivinhema e União/ABC. Com um gol do Darlan, aos 31 do primeiro tempo, a equipe do Azulão do Vale venceu por 1 a 0, e agora precisará apenas de um empate na próxima partida para sagrar-se campeão Sub-20.

A partida de volta que irá decidir o campeão do Sub-20, será no dia 26, às 15hs, no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande.

Por chegarem a final, as duas equipes garantiram ainda a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), em 2024. Esta será a quinta participação do representante da Capital, enquanto a equipe do Vale do Ivinhema irá estrear na disputa. O campeão também garante vaga no Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2024.