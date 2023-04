Já estão abertas as inscrições para a 1ª corrida da Polícia Civil, desafio dos bandeirantes

O evento será realizado no dia 18/06/2023, com largada às 08 horas, em frente à Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes. Haverá percurso de 3Km para caminhada e 5Km para corrida. O evento homenageia o 58º aniversário da cidade e conta com apoio da Prefeitura Municipal, da Delegacia-Geral da Polícia Civil, do Sindicato Rural local e do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. Trata-se de uma grande oportunidade de cuidar da saúde, através da prática esportiva e ainda fortalecer o vínculo entre as instituições e a população. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: KMAISCLUBE.COM.BR, até o dia 16 de junho. O primeiro lote terá desconto de 30% e 50%, para idosos e agentes da segurança pública, respectivamente.

Mais informações no link: https://kmaisclube.com.br/#/event/4UKEzeXMqyEDSRof8M2j

Fonte: Polícia Civil MS