Jardim abre inscrições para o Torneio dos Trabalhadores

Vista aérea de Jardim / Divulgação

A cidade de Jardim se prepara para mais uma edição do Torneio dos Trabalhadores, que será realizado no dia 1º de maio, na sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). O evento esportivo, em comemoração ao Dia do Trabalhador, contará com diversas modalidades e promete movimentar atletas e a comunidade local.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril e devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esporte.

A principal atração será o Futebol Society, que oferecerá troféus, medalhas e premiação em dinheiro para as equipes vencedoras:

1° lugar R$ 1,5 mil

2° lugar R$ 800

3° lugar R$ 400

Além do futebol, o torneio contará com outras modalidades esportivas, como vôlei de praia masculino e feminino, tênis de mesa, xadrez e truco, reunindo atletas de diferentes perfis e promovendo o espírito esportivo e de confraternização.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cidadania, e tem como objetivo incentivar a prática esportiva e valorizar os trabalhadores do município.

