Jardim garante vaga na final da Liga MS Digitalnet de Futsal

Jogo lotou o ginásio / Divulgação

No último sábado (26), o Ginásio de Esportes Ticão foi cenário de uma partida eletrizante pela semifinal da Liga MS Digitalnet de Futsal. Com o apoio vibrante da torcida, a equipe de Jardim venceu a equipe Donana, de Miranda, por 4 a 3, e garantiu sua vaga na grande final do campeonato.

O jogo foi marcado por muita garra, equilíbrio e emoção do início ao fim. O apoio das famílias e torcedores presentes nas arquibancadas foi essencial para impulsionar o desempenho da equipe jardinense, que demonstrou foco e superação ao longo dos 40 minutos.