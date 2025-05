Jardim inaugura nova quadra do ginásio com Estadual de Futsal

O investimento na obra ultrapassou R$ 1 milhão / Prefeitura de Jardim

O município de Jardim inaugurou, na última quinta-feira (1º), a nova quadra do Ginásio de Esportes Municipal “Ticão”. O espaço recebeu um piso modular de última geração, que promete maior segurança, durabilidade e desempenho para os atletas.

A cerimônia de inauguração foi marcada pela abertura oficial do Campeonato Estadual de Futsal nas categorias Sub-8 e Sub-11, que reúne dezenas de equipes de várias regiões de Mato Grosso do Sul. O investimento na obra ultrapassou R$ 1 milhão e foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke, atendendo à solicitação da vereadora Marilsa Bambil, com execução da Prefeitura de Jardim.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Juliano Miranda Guga, a senadora Soraya Thronicke, a deputada federal Mara Caseiro, o presidente da Federação de Futsal de MS, Mauro Ferrari, além de vereadores, secretários e representantes da comunidade esportiva local.

“É uma alegria ver nosso ginásio recebendo esta estrutura, pensada para nossos atletas e para toda a comunidade. Esporte é futuro, e a gente segue incentivando com muito carinho e responsabilidade”, afirmou o prefeito Guga.

A primeira partida do torneio foi entre o Clube dos Servidores de Jardim e a equipe Augusto Sports. Ao longo dos quatro dias de competição, a cidade recebe jovens atletas em disputas que promovem integração, respeito e incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes.

Entre os times confirmados estão: Augusto Sports/Magnus, B10FC, Batista Futsal, CEU União ABC (A e B), CF 25 de Março, Chelsea Brasil MS (A e B), Corumbaense F.C., E.C. Borussia, Escolinha Bayern (A e B), Escolinha do Pato, Escolinha Pelezinho, FUNEC/Alfe Magnus, Funlec, Futsal Futuro, I' Sports, Mussi Sports, Náutico Futsal EC, PSD Futsal, Titãs, e CSMJ.