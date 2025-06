Jardim recebe 3ª divisão do voleibol nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Coolaab/ Registros Esportivos

A cerimônia de abertura aconteceu nesta segunda-feira (23), às 16h30, no Ginásio Municipal de Esportes “Ticão”, e marca o início de uma semana de intensa movimentação esportiva, com a participação de mais de 500 estudantes-atletas, vindos de 29 municípios do estado.

A cidade de Jardim sedia, entre os dias 23 e 29 de junho, mais uma etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2025. Nesta fase, entram em quadra os atletas da terceira divisão do voleibol masculino e feminino, na faixa etária de 15 a 17 anos.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As partidas estão sendo realizadas nas quadras da Escola Municipal Castelo Branco, Escola Municipal Rufina Loureiro Caldas, Praça Evandro Bazzo e no Ginásio Ticão, mobilizando a comunidade local e fortalecendo o turismo, o comércio e os serviços da cidade.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, a realização dos Jogos em Jardim representa mais do que uma disputa esportiva. “A cidade se transforma em um polo esportivo e econômico. A chegada das delegações fomenta o turismo e valoriza o comércio local. É um encontro de talentos, mas também de desenvolvimento”, destacou.

Já para a diretora dos Jogos Escolares de MS, Karina Pereira Quaini, a terceira divisão cumpre um papel estratégico na revelação de novos atletas. “Nosso objetivo é dar oportunidades. Aqui nascem talentos que, com esforço e dedicação, podem chegar à segunda divisão e até a níveis mais altos no esporte. Essa fase é uma chance real de crescimento e transformação”, explicou.

Os municípios participantes são: Água Clara, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caracol, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Itaquirai, Ivinhema, Japorã, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

A competição segue até o próximo sábado (29), com entrada gratuita para o público.

