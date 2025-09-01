Jardim sedia 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

Evento marca estreia de Jardim como sede da competição / Divulgação

A competição, organizada pela FEEMS (Federação Escolar de Esportes de Mato Grosso do Sul), faz parte de um projeto piloto que visa descentralizar os eventos escolares, levando mais oportunidades esportivas ao interior do estado.

No fim de semana, Jardim foi sede do 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa. O evento, realizado no Ginásio de Esportes Ticão, reuniu estudantes-atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com disputas nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino.

Durante a cerimônia de encerramento, estiveram presentes o secretário municipal de Esportes, Turismo, Lazer, Cultura e Cidadania, Sérgio Henrique Sá Braga, e o presidente da FEEMS e secretário adjunto estadual da pasta, Emerson Ramos.

"O Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa, realizado em Jardim, representa um importante projeto piloto. A FEEMS adota a política de descentralizar os eventos para o interior do estado, visando oferecer um maior número de oportunidades nas diversas modalidades esportivas. A comunidade do tênis de mesa acolheu a iniciativa, resultando em um evento bem-sucedido", destacou Emerson Ramos.

O secretário Sérgio Braga agradeceu o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e destacou o apoio da administração municipal à realização do campeonato.

Resultados finais

Masculino | 12 a 14 anos

1º lugar: Felipe Ribeiro Pires – Jardim

2º lugar: Gabriel Martins – Campo Grande

3º lugar: João Carlos Taparás Garcia / Guilherme Vareiro Granja – Jardim

Feminino | 12 a 14 anos

1º lugar: Pietra Oliveira Careaga – Campo Grande

2º lugar: Maria Fernanda Scheer – Chapadão do Sul

3º lugar: Talyta Fernandes Lugo / Aline Oliveira Córdoba – Jardim / Campo Grande

Masculino | 15 a 17 anos

1º lugar: Edem Joaquim Leão Vieira – Campo Grande

2º lugar: Ítalo Ribeiro Pires – Jardim

3º lugar: Natan Francisco da Silva Oliveira / Rodrigo Martinez de Oliveira – Jardim

Feminino | 15 a 17 anos

1º lugar: Amábile Oliveira Careaga – Campo Grande

2º lugar: Beatriz Yukie Teruya Taira – Campo Grande

3º lugar: Alice Mosena Razuk / Maria Eduarda Araújo da Silva – Campo Grande

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!