01 de Setembro de 2025 • 19:00

Esporte

Jardim sedia 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

Evento reuniu atletas de várias cidades do estado

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 16:59

Evento marca estreia de Jardim como sede da competição / Divulgação

No fim de semana, Jardim foi sede do 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa. O evento, realizado no Ginásio de Esportes Ticão, reuniu estudantes-atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com disputas nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino.

A competição, organizada pela FEEMS (Federação Escolar de Esportes de Mato Grosso do Sul), faz parte de um projeto piloto que visa descentralizar os eventos escolares, levando mais oportunidades esportivas ao interior do estado.

Durante a cerimônia de encerramento, estiveram presentes o secretário municipal de Esportes, Turismo, Lazer, Cultura e Cidadania, Sérgio Henrique Sá Braga, e o presidente da FEEMS e secretário adjunto estadual da pasta, Emerson Ramos.

"O Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa, realizado em Jardim, representa um importante projeto piloto. A FEEMS adota a política de descentralizar os eventos para o interior do estado, visando oferecer um maior número de oportunidades nas diversas modalidades esportivas. A comunidade do tênis de mesa acolheu a iniciativa, resultando em um evento bem-sucedido", destacou Emerson Ramos.

O secretário Sérgio Braga agradeceu o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e destacou o apoio da administração municipal à realização do campeonato.

Resultados finais

  • Masculino | 12 a 14 anos
  • 1º lugar: Felipe Ribeiro Pires – Jardim
  • 2º lugar: Gabriel Martins – Campo Grande
  • 3º lugar: João Carlos Taparás Garcia / Guilherme Vareiro Granja – Jardim

Feminino | 12 a 14 anos

  • 1º lugar: Pietra Oliveira Careaga – Campo Grande
  • 2º lugar: Maria Fernanda Scheer – Chapadão do Sul
  • 3º lugar: Talyta Fernandes Lugo / Aline Oliveira Córdoba – Jardim / Campo Grande

Masculino | 15 a 17 anos

  • 1º lugar: Edem Joaquim Leão Vieira – Campo Grande
  • 2º lugar: Ítalo Ribeiro Pires – Jardim
  • 3º lugar: Natan Francisco da Silva Oliveira / Rodrigo Martinez de Oliveira – Jardim

Feminino | 15 a 17 anos

  • 1º lugar: Amábile Oliveira Careaga – Campo Grande
  • 2º lugar: Beatriz Yukie Teruya Taira – Campo Grande
  • 3º lugar: Alice Mosena Razuk / Maria Eduarda Araújo da Silva – Campo Grande

