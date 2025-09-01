Jardim sedia 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

Evento reuniu atletas de várias cidades do estado
Evento marca estreia de Jardim como sede da competição / Divulgação
No fim de semana, Jardim foi sede do 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa. O evento, realizado no Ginásio de Esportes Ticão, reuniu estudantes-atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com disputas nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino.
A competição, organizada pela FEEMS (Federação Escolar de Esportes de Mato Grosso do Sul), faz parte de um projeto piloto que visa descentralizar os eventos escolares, levando mais oportunidades esportivas ao interior do estado.
Durante a cerimônia de encerramento, estiveram presentes o secretário municipal de Esportes, Turismo, Lazer, Cultura e Cidadania, Sérgio Henrique Sá Braga, e o presidente da FEEMS e secretário adjunto estadual da pasta, Emerson Ramos.
"O Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa, realizado em Jardim, representa um importante projeto piloto. A FEEMS adota a política de descentralizar os eventos para o interior do estado, visando oferecer um maior número de oportunidades nas diversas modalidades esportivas. A comunidade do tênis de mesa acolheu a iniciativa, resultando em um evento bem-sucedido", destacou Emerson Ramos.
O secretário Sérgio Braga agradeceu o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e destacou o apoio da administração municipal à realização do campeonato.
Resultados finais
Feminino | 12 a 14 anos
Masculino | 15 a 17 anos
Feminino | 15 a 17 anos
