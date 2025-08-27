Acessibilidade

Esporte

Jardim sedia Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

O evento é parte do calendário oficial do desporto escolar

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 16:59

A entrada no ginásio será gratuita / Fundesporte

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Ginásio Ticão, em Jardim, será palco do Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa, reunindo jovens talentos de diversas cidades. A competição envolverá atletas nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, prometendo partidas de alto nível e muita emoção.

O evento é parte do calendário oficial do desporto escolar e tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre os estudantes, promovendo o desenvolvimento físico, social e competitivo dos participantes.

Além de revelar novos talentos, o campeonato também movimenta a cidade e reforça a importância do esporte como ferramenta de integração e formação cidadã. A expectativa é de grande público e disputas acirradas entre os representantes das escolas do Estado.

A entrada no ginásio será gratuita, e a comunidade está convidada a prestigiar e apoiar os jovens atletas em mais um momento de celebração do esporte estudantil.

