João Garcia encerra longa gestão no Aquidauanense FC

João Garcia também se destacou como incentivador do futebol amador e veterano no município / Divulgação

Após 15 anos, João Garcia deixa o cargo de presidente do Aquidauanense Futebol Clube. Recentemente ocorreu uma eleição que definiu a nova diretoria do clube. João Garcia assume agora o posto de presidente de honra, por ser uns dos fundadores do Clube, enquanto Edilson Fernandes Leite (Xandico) assume a presidência. Ao seu lado, estão Everton Romero como vice-presidente, Nilton Machado como 1º secretário e Wilson Diniz Maciel como 1º tesoureiro.

Sob a gestão de João Garcia, o time conquistou o vice-campeonato sul-mato-grossense da Série A de 2011, e sagrou-se campeão do sub-20. Em 2012, o clube disputou a primeira Copa do Brasil, além de participar, pela primeira vez, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo vice-campeão estadual Sub-20, no mesmo ano.

Em 2013, conquistou o título de campeão Sul Mato-grossense Sub-20 e participou novamente da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2014, marcou presença na competição paulista. Em 2018, foi campeão Sul Mato-grossense Sub-20 e, no mesmo ano, sagrou-se campeão Sul Mato-grossense da Série B.

João Garcia, fundador do Aquidauanense Futebol Clube - Divulgação

A trajetória do presidente João Garcia à frente do Azulão não parou por aí. Em 2019, o clube retornou à Copa São Paulo de Futebol Júnior e conquistou o vice-campeonato Sul Mato-grossense da Série A. Em 2020, foi vice-campeão Sul Mato-grossense da Série A, participando também da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série D e Copa Verde.

No ano de 2021, João Garcia levou o clube a conquistar novamente o vice-campeonato Sul Mato-grossense Sub-20, além de participar da Copa Verde e do Campeonato Brasileiro Série D. Em 2022, marcou presença mais uma vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além de seu trabalho no clube, João Garcia também se destacou como incentivador do futebol amador e veterano no município. Ocupou, também, o cargo de presidente da Fundação de Esportes do Município (Fema). Contou sempre com o apoio de diretores e comissão técnica, que contribuíram para o sucesso do time.