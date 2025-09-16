Jogador de Aquidauana comemora gravidez com gol, mas esposa perde o bebê

Clube lamentou perda pelas redes sociais / Reprodução/Instagram

O lateral-direito Gustavo Silva, de 21 anos, jogador do CRA (Clube de Regatas Aquidauana), passou por um dos momentos mais marcantes e dolorosos de sua vida neste fim de semana. No sábado (13), durante partida válida pela Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Gustavo brilhou ao marcar um belo gol de fora da área na vitória de sua equipe contra o São Gabriel.

A comemoração chamou atenção: o jovem colocou a bola por baixo da camisa, em referência à gestação da esposa, Kaylane Pacheco. A homenagem representava a felicidade do casal, que havia descoberto recentemente que seriam pais.

No entanto, menos de 24 horas depois da celebração em campo, a realidade mudou. Kaylane sofreu um aborto espontâneo, encerrando de forma precoce a gestação que estava com menos de três meses.

A perda abalou profundamente o casal, que está junto há cerca de um ano. Eles chegaram a morar juntos antes da transferência do atleta para Aquidauana. A jovem planejava visitar o companheiro no Mato Grosso do Sul nos próximos dias para realizarem juntos a revelação do sexo do bebê.

Nas redes sociais, o CRA publicou uma nota em apoio ao atleta: "O Clube de Regatas Aquidauana se solidariza com nosso atleta Gustavo e sua família neste momento de dor. Na noite de ontem, Gustavo marcou seu primeiro gol e comemorou a expectativa da chegada do filho. Hoje, recebeu a triste notícia da perda. Que Deus conforte seus corações e dê forças para superar este momento. Estamos juntos com você, Gustavo", escreveu o clube.

