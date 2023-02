Jogador de Nioaque é selecionado em teste e vai a SP em busca de sonho

Santhiago dos Santos , conhecido como Japa / (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Santhiago dos Santos, conhecido como Japa, foi selecionado no teste para o Clube Paraguaçu Paulista de Futebol, de São Paulo. O atleta de 16 anos desembarca na cidade em busca do sonho de avançar no futebol.

O jogador já disputou pela categorias de base da Associação Atlética Seduc de Anastácio, amistosos, copinhas fora do Estado e conquistou o título estadual sub 16 de Mato Grosso do Sul. Também conta no currículo testes no São Carlos Futebol Clube (SP), onde ficou por 4 meses.

Japa é um jogador flexível e já jogou nas posições de primeiro e segundo volante, meia direita e ponta atacante. Pondera, o adolescente treina desde criança e começou a se destacar muito cedo.

Nos próximos dias o atleta desembarca em São Paulo para participar de treinos diários, preparação física e eventos.