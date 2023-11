Jogador Jean Raphael é o entrevistado do Personalidades

O jogador de futebol sul-mato-grossense, Jean Raphael Vanderlei Moreira, é o entrevistado desta edição do Programa Personalidades. O currículo do meio campista e lateral é vasto. Além do São Paulo, Fluminense e Palmeiras, Jean vestiu as camisas do Cruzeiro, Marília e do FC Penafiel, de Portugal. Na bagagem, conquistou cinco campeonatos brasileiros, um carioca e um paulista.

E foi em 2012 que Jean conquistou seu sonho de criança. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira conquistando o Superclássico das Américas, em 2012 e a Copa das Confederações em 2013. Em janeiro, aos 36 anos, o jogador assinou contrato com o Retrô Futebol Clube Brasil, do Pernambuco, até o fim deste ano.

O programa Personalidades é apresentado pela jornalista Lívia Machado, e é exibido ao longo da programação da TV ALEMS. É possível assistir a essa e a outras edições já exibidas no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.