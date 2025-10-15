Jogo das Estrelas reúne Falcão, Adonias e Guilherme em evento de futsal no Guanandizão

Divulgação

O Jogo das Estrelas de Mato Grosso do Sul reuniu um grande público no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, na noite de segunda-feira (13). O evento contou com a participação de nomes conhecidos do futsal, como Falcão e Adonias, além do cantor Guilherme, da dupla Hugo & Guilherme.



Durante a partida, Falcão demonstrou o talento que o consagrou como um dos principais jogadores da modalidade, enquanto o público acompanhava com entusiasmo as jogadas e interações dos atletas. Guilherme também participou ativamente do jogo e marcou um gol, comemorando junto à torcida.



A programação teve clima de confraternização, com famílias, atletas e fãs presentes nas arquibancadas. O evento foi marcado pela integração entre esporte e entretenimento, reunindo gerações em torno do futsal.



Ao final da partida, Falcão agradeceu ao público pelo apoio e destacou a receptividade dos torcedores sul-mato-grossenses.



O Jogo das Estrelas contou com o patrocínio de diversas empresas, entre elas a Plan Loteamentos. Representando a empresa, Rubens Filinto destacou a importância do incentivo ao esporte e o papel social dessas iniciativas.

