Jogo do Aquidauanense é paralisado e terá continuidade hoje

Por falta de ambulância, o jogo entre Aquidauanense e União ABC foi paralisado no primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de 2024.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o atacante Vitor, do União ABC, chocou com a cabeça em uma mureta ao lado do campo e ficou desacordado. A ambulância precisou socorrer o jogador. O jogo, que estava 1 a 0 para União ABC, foi interrompido e será retomado nesta segunda-feira (22) às 15h.

Segundo informações da página Arquibancada MS, o atleta passou por exames médicos e está internado, mas consciente.

