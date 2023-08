Jogo festivo reúne, Edilson, Souza, Velloso e outros ex-craques

Robert, Edilson e Velloso / Divulgação

Os torcedores de Aquidauana terão a oportunidade de fazer uma viagem no tempo e reviver momentos de glória do futebol brasileiro.

O estádio Mario Pinto será o palco de um encontro memorável, reunindo ex-craques consagrados que encantaram as torcidas de todo o país. Nomes como Edilson Capetinha, Souza, Velloso, Robert e Leandro Guerreiro se unirão em campo para proporcionar aos espectadores uma tarde inesquecível de futebol.



O jogo festivo está marcado para o dia 12 de agosto, às 17 horas, em um momento especial que faz parte das comemorações oficiais do aniversário de 131 anos de Aquidauana.



Mais do que uma simples partida, o evento será uma homenagem aos ex-jogadores que vestiram as camisas do Esporte Clube Aquidauana e do Aquidauanense Futebol Clube. As duas equipes, que representam a cidade no futebol profissional.



A realização desse encontro são da Prefeitura Municipal de Aquidauana e da Câmara Municipal de Aquidauana. A entrada é gratuita.