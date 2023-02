Jogos Abertos de Aquidauana começam hoje no poliesportivo

Os Jogos Abertos são uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob organização da Fundação de Esportes do Município ( / Divulgação

Os Jogos Abertos de Aquidauana começam nesta terça-feira (7). Ao longo do campeonato, 80 equipes e mais de 1000 pessoas entre atletas e dirigentes estarão participando.

As partidas serão disputadas no ginásio poliesportivo de Aquidauana, no período noturno.