Jogos Abertos de Aquidauana tem primeiros classificados

Divulgação

Os Jogos Abertos são uma realização da Prefeitura de Aquidauana e coordenação da Fundação de Esportes do Município (FEMA).

Até agora, foram marcados 317 gols na modalidade de futsal, 1.501 pontos convertidos na modalidade de basquete e, ainda, 1.323 pontos marcados na modalidade de voleibol.

No voleibol masculino estão classificadas as equipes da chave A: Terenos e Dois Irmãos; chave B: AMV e Reviva Vôlei Nioaque; chave C: Equipe do Batata e Dois Irmãos Juvenil. Já no voleibol feminino, chave A: AMV e As 6; chave B: ESKA e Madeireira Ypê.

Na modalidade do basquetebol masculino, as equipes classificadas da chave A são: Cornetas.com e Basquete Bonito; chave B: Desportivo América e Corumbá Master; chave C: Aquidauana Adulto e Old Man; chave D: Sevilha e Camisão Basquete Clube.

Nos jogos de hoje, 27, serão conhecidas as equipes classificadas nas modalidades futsal masculino e feminino. As partidas acontecerão a partir das 18h45min, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana.

Confira a tabela: